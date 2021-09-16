«После вчерашнего телеэфира на "Украине 24" основатель полка Азов Билецкий в гримёрке "дал леща" советнику Ермака Арестовичу. Оба политика были гостями программы, в ходе которой между ними возник словесный спор, по итогам которого представитель Зеленского получил унизительную затрещину. <…> лидер Нацкорпуса после эфира решил вопрос по-мужски, после чего Арестович спешно убежал из студии через чёрный вход», — говорится в посте.
На днях экс-министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал давнее видео, где Арестович в интервью заявил, что АТО — это «большой курорт для мальчиков». Позже Арестович заявил, что его слова были сказаны в 2016 году, когда он еще не был политиком, а публикацию видео Аваковым он связал с началом политического сезона. В свою очередь экс-глава Минздрава Максим Степанов заподозрил у Арестовича психическое заболевание.
Эта история получила продолжение накануне в студии политического ток-шоу: Билецкий назвал Арестовича клоуном. Они поскандалили. Арестович напомнил националисту о резонансных преступлениях, очевидно, намекнув, что тот может быть к ним причастен. На это Билецкий пригрозил ему судом.