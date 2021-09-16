Руководитель партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий 15 сентября ударил по лицу внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича после прямого эфира на телеканале «Украина 24» из-за скандального заявления последнего о так называемой антитеррористической операции (АТО), передает Telegram-канал «Инсайдер UA»

«Клоун»: Билецкий в прямом эфире схлестнулся с Арестовичем © Facebook, Андрій Білецький говорится в посте.

На днях экс-министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал давнее видео, где Арестович в интервью заявил, что АТО — это «большой курорт для мальчиков». Позже Арестович заявил, что его слова были сказаны в 2016 году, когда он еще не был политиком, а публикацию видео Аваковым он связал с началом политического сезона. В свою очередь экс-глава Минздрава Максим Степанов заподозрил у Арестовича психическое заболевание.

Эта история получила продолжение накануне в студии политического ток-шоу: Билецкий назвал Арестовича клоуном. Они поскандалили. Арестович напомнил националисту о резонансных преступлениях, очевидно, намекнув, что тот может быть к ним причастен. На это Билецкий пригрозил ему судом.