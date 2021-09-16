Блогер из украинской столицы и обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрищук шокировала подписчиков новым видео. Его девушка разместила 15 сентября в Instagram

«Свят, свят!»: Галкину пришлось оправдываться за помаду © Максим Галкин/Инстаграм

«Колет мне мне ботокс в Турции в туалете», — написала Покрищук.

На кадрах видно, что Тома действительно что-то вкалывает блогерше шприцем. При этом Покрищук сидит на унитазе, а специалист по красоте рядом с ней на корточках.

«Мне стало страшно за вас, когда она оборвала туалетную бумагу, которая неизвестно сколько находится в туалете и после укола вытерла лицо», «Денег на поход к косметологу не осталось», «Полнейшая антисанитария. Вытирать лицо туалетной бумагой в общественном туалете грязными руками после общественного туалета. Просто vip-косметолог», «Девушка-врач, даже руки после туалета не помыла… Это ужасно.», «Так на нее же дело завели в Турции. Из-за того, что она натворила с лицом девушки», «Эта "доктор" оставила без зрения девочку после своих уколов», — возмутились пользователи.

По моральным и эстетическим соображениям не можем показать вам видео той самой процедуры в уборной, увидеть его можно на странице Покрищук в Instagram.

Анастасии Покрищук 31 год, она уроженка Киева. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.