Врач и популярный ведущий Евгений Комаровский на днях в своем Instagram предупредил родителей об опасной детской забаве - сниффинге, которая может привести к летальному исходу

Комаровский посоветовал лечить больное горло мороженым © Евгений Комаровский/инстаграм

«Известно о значительном количестве детских смертей из-за их увлечения сниффингом. В зоне риска, в том числе дети младшего школьного возраста», — написал Комаровский.

На днях из-за этого увлечения погиб 15-летний ученик Украинско-американского лицея в Першотравенске Днепропетровской области. Его 14-летняя подруга, купившая баллон для заправки зажигалок, рассказала, что она с другом хотела записать «прикольный» ролик для TikTok. По словам продавца магазина, дети солгали, что им уже по 16 лет, а баллон нужен им для съемки ролика.