«Свят, свят!»: Галкину пришлось оправдываться за помаду

Шоумен Максим Галкин, чаще всего принимающий от поклонников искренние комплименты по поводу своей внешности, 16 сентября получил довольно странную похвалу, на которую даже отреагировал в сториз Instagram

«Максим красавчик! Но! Вопрос на засыпку: зачем красить и так красивые губы? Люблю вас и уважаю», — написала одна из подписчиц.

В комментариях артист ответил: «Свят, свят, кто же их красит!», а позже решил посвятить теме отдельное видео, где крупным планом показал спорную часть своего тела.

«Уважаемые подписчицы, я не крашу губы. Это их натуральный цвет. Ну что поделаешь, с такими уродился», — сказал Галкин.

С 2011 года Максим Галкин состоит в браке с певицей Аллой Пугачевой, у пары двое общих детей.