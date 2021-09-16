Если бы нечто подобное, что произошло с Александром Франчетти, случилось в отношении американского гражданина, даже страшно подумать, какова была бы реакция Штатов. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру Украины. Как сообщают СМИ, Киев считает Франчетти одним из участников событий «Крымской весны», но официально никто не озвучивал, что ему инкриминируют. Сейчас его держат в камере предварительного заключения по решению местного суда. Адвокат намерен подать апелляцию в Верховный суд страны. Сестра задержанного россиянина написала обращение к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть ее брата на Родину.

Эксперт напомнил, что когда судьи международного уголовного суда, которые защищены международным правом, стали бы расследовать военные преступления американских деятелей в Афганистане, Америка тут же объявила всех этих судей в американский розыск.

«Представьте себе, что бы делалось, если бы это произошло с китайскими товарищами. Китайцы бы точно кого-то в заложники взяли. Я не призываю к этому, но китайцы так действовали ранее, они показывали, как нельзя поступать с их гражданами. Так что терпеть это ни в коем случае нельзя», — категоричен Дробницкий.

Собеседник издания надеется, что чехская сторона отпустит Франчетти и извинится за недоразумение, в противном случае последствия и для Европы, и для Киева должны быть самыми плачевными.

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