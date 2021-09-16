Певица Алла Пугачева ответила на слова исполнительницы Натальи Гулькиной, обвинившей примадонну в разрушении карьеры неугодных ей людей. Соответствующий пост Пугачева разместила в Instagram 15 сентября

«Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать Вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. БОГ вам судья», — написала примадонна, добавив к комментарию шехтеги «Заврались» и «Танки грязи не боятся».

«Алки грязи не боятся», «Шарики за ролики», «Разве можно запятнать Солнце?», «Солнышко светит для всех, оно одно.. Сравнивать Аллу с небесным светилом, это слишком, она и так себе дала титул примадонна. Народ ее сделал счастливой, богатой и знаменитой», — отреагировали подписчики.

Минимум 5 кг висит: стилист удивил высказыванием о Пугачевой © Алла Пугачева/Инстаграм

Алла Пугачева — советская и российская певица, имеет статус кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Ее репертуар насчитывает более 500 песен на русском, английском, французском, иврите, финском, казахском и украинском языках, а общий тираж дисков превысил 250 миллионов экземпляров.