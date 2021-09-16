Киевский торт появился случайно из-за ошибки. Об этом сообщила владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова, передает РИА Новости

В Украине знают, что можно спрятать в торт «Наполеон»

По ее словам, рецепт этого торта является уникальным. Классический вариант состоит из хрустящих белковых коржей с кешью, масляного крема с добавлением какао и кремового каштана с двумя кусочками желе в качестве украшения.

Кондитер рассказала, что интересовалась множеством десертов разных стран, и не нашла нигде такого варианта торта.

«Везде в основном используют в десертах не масляный крем, а облегчённые версии, к примеру заварной крем. То есть это действительно рецепт торта, который есть только в Украине», — добавила Манжосова.

Она отметила, что современных вариаций торта также много — за основу берутся состаренные белки и туда добавляют разные орехи, «кто на какую сумму рассчитывает, а вместо масляного крема иногда используют спреды, делают прослойки из маракуйи или каких-то ягод, чтобы разбавить сладкий вкус».