За минувшие сутки на Украине зафиксировали 5 744 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны

«Пятно на совести человечества». Почему не отступает коронавирус © pixabay Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской областях (415), Киеве (362) и Одесской области (347). Днем ранее зафиксировали 4 640 новых случаев заболевания, 14 сентября — 3 332 случая, 13 сентября — 1 205 случаев. Всего за период пандемии на Украине заболели 2 331 540 человек, летальных случаев — 54 651.