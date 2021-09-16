«Из них детей — 629, медработников — 95. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 507 человек; летальных случаев — 101», — говорится в материале.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской областях (415), Киеве (362) и Одесской области (347).
Днем ранее зафиксировали 4 640 новых случаев заболевания, 14 сентября — 3 332 случая, 13 сентября — 1 205 случаев.
Всего за период пандемии на Украине заболели 2 331 540 человек, летальных случаев — 54 651.