Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек. Об этом 15 сентября сообщила замглавы администрации главы государства Ольга Чуприс в эфире телеканала «Беларусь-1»

Ищенко объяснил, что бы сделала Россия, если бы в Белоруссии снова начались массовые протесты © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Юрий Воскресенский передал Лукашенко список из 100 человек, которых предложил помиловать. В нем были осужденные граждане, в том числе за активное участие в массовых беспорядках.

Большинство из помилованных совершили «преступления посредством интернета». Чуприс отметила, что они «искренне раскаивались в содеянном, говорили о том, что слабо понимали, что интернет способствовал совершению преступлений». При этом в списке помилованных есть несколько человек, «кто совершил хулиганство, активно участвовал в массовых беспорядках», добавила она.

В отношении всех, кого затронул указ, применялось помилование условно и помилование с заменой наказания на более мягкое. Это значит, что нескольких из них направят в исправительные учреждения открытого типа.

Кроме того, в списке из 100 человек четверти еще не был вынесен приговор, либо решение суда еще не вступило в силу, поэтому комиссия по помилованию не рассматривала их прошения. Еще 17 человек — злостные нарушители режима отбывания наказания, не вставшие на путь исправления. Еще более десяти совершили преступления, связанные с коррупцией, оборотом наркотиков и оружия.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей. Впоследствии Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что за экстремизм и терроризм было заведено более 4,2 тысячи уголовных дел.