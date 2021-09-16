Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 сентября прокомментировала информацию о возможной поставке Украине систем противоракетной обороны «Железный купол», передает РИА Новости

США шантажируют РФ темой передачи «Железного купола» Украине - Бортник © стрингер

Накануне издание Politico сообщило, что поправка к законопроекту об обороне США за 2022 финансовый год указывает администрации президента Джо Байдена на необходимость передачи Украине систем противовоздушной или противоракетной обороны. Источники в Палате представителей рассказали, что Вашингтон принял к сведению заявление украинского министра обороны Андрея Тарана о потребности Киева в системе вроде Iron Dome.

Спикер украинской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович сказал, что «Железный купол» планируется использовать для защиты критических объектов инфраструктуры и повышения боеспособности армии.

По словам директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, перспектива передачи Украине системы «Железный купол» существует, однако в ближайшее время этого не случится, а эта тема используется Вашингтоном как инструмент давления на Москву, «политического шантажа». Политолог полагает, что она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, однако будет сигнализировать о сохранении влияния США и поддержке Украины.