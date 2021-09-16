«Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча [президентов США и Украины]. Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды», — сказала она.
Накануне издание Politico сообщило, что поправка к законопроекту об обороне США за 2022 финансовый год указывает администрации президента Джо Байдена на необходимость передачи Украине систем противовоздушной или противоракетной обороны. Источники в Палате представителей рассказали, что Вашингтон принял к сведению заявление украинского министра обороны Андрея Тарана о потребности Киева в системе вроде Iron Dome.
Спикер украинской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович сказал, что «Железный купол» планируется использовать для защиты критических объектов инфраструктуры и повышения боеспособности армии.
По словам директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, перспектива передачи Украине системы «Железный купол» существует, однако в ближайшее время этого не случится, а эта тема используется Вашингтоном как инструмент давления на Москву, «политического шантажа». Политолог полагает, что она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, однако будет сигнализировать о сохранении влияния США и поддержке Украины.