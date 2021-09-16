Украинский астролог Влад Росс назвал знак зодиака своей страны и дал прогноз на ее развитие в ближайшее время. Впереди, считает он, испытания и заслуженная награда. Эфир программы my.ua с участием Росса вышел на днях на YouTube

«Украинская государственность вообще под знаком Девы, все-таки 24 августа это Дева, но григориально и внутреннее ощущение страны — это Телец все-таки: моя хата с краю, ничего не знаю, что не съем, то понадкусываю. И философия любого украинского гражданина — это достаток, чтобы на столе все было, и чтобы он ломился от этого достатка», — сказал Росс.

Никита Пресняков рассказал о проблемах со здоровьем © Никита Пресняков/Инстаграм

В этот же период, утверждает Влад Росс, государство активно будет развивать высокие технологии, It-сектор и нанотехнологии, которые позволят Украине стать высокотехнологичной нацией.

А вот ближайшее время — до конца этого года — станет для страны очень горячим, считает Росс, утверждая, что недавняя драка в Раде — просто цветочки, все ягодки — впереди.

«Марс входит в дом Верховной Рады в 9 доме гороскопа, там пойдут настоящие бои, все может дойти до такой точки кипения, что вообще начнут возникать идеи, а не стоит ли перевыборы провести. И самое главное, о чем я хочу предупредить партию зеленых: ни в коем случае нельзя поднимать тарифы», — сказал он.

Астролог заключил, что повышение тарифов станет той самой точкой невозврата, которую власти не удастся преодолеть, если она все же решится на такой шаг. Тогда в стране может вспыхнуть тарифный Майдан, обещает Влад Росс.