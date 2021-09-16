О том, что Джо Байден вывел войска из Афганистана, существуют разные мнения. Это глупое и ничем необоснованное бегство вызывает раздражение, которое разжигает Республиканская партия, но не более. Все мыслящие люди понимают, что нужно было выводить. Об этом рассказал американо-российский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников. Кто он © Facebook, Pavel Kozhevnikov

«Только что Байден отменил пособия тем, кто потерял работу во время ковида, и другие социальные пакеты малоимущим. Работодатели радуются, так как за время эпидемии многие бросали работу и жили на эти пособия, и работать было некому. Впервые за тридцать лет, что я здесь, на каждом углу висят надписи: «Нанимаем»», — указал Кожевников.

В то, что талибы представляют какую-то угрозу Соединённым Штатам Америки, мало кто верит. Это скорее надо беспокоиться России с её демографическим кризисом и растущим воинственным исламом как в соседних «братских» республиках, так и внутри страны, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.