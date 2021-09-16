Американцы привыкли к опасностям, к стрельбам на улицах, к вызовам времени, их больше сейчас беспокоит ковид и его последствия для экономики, отметил эксперт.
«Только что Байден отменил пособия тем, кто потерял работу во время ковида, и другие социальные пакеты малоимущим. Работодатели радуются, так как за время эпидемии многие бросали работу и жили на эти пособия, и работать было некому. Впервые за тридцать лет, что я здесь, на каждом углу висят надписи: «Нанимаем»», — указал Кожевников.
В то, что талибы представляют какую-то угрозу Соединённым Штатам Америки, мало кто верит. Это скорее надо беспокоиться России с её демографическим кризисом и растущим воинственным исламом как в соседних «братских» республиках, так и внутри страны, заключил собеседник издания.
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