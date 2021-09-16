Америка до трагического дня терактов 11 сентября 2001 года была открытой «всем ветрам». Теперь Америка контролирует всех и всё. Об этом рассказал американо-российский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников. Кто он © Facebook, Pavel Kozhevnikov

Эксперт отметил, что когда он в 1990е годы учил русскому языку десантников на военной базе Форт Карсон, его поразило то, что вокруг неё был жиденький заборчик из проволоки, который можно было легко перешагнуть, и что на базу мог заехать любой желающий, никто не проверял, не было никаких шлагбаумов.

«Было несколько мест, разрешённых только для спецперсонала, но и там просто висела табличка. В аэропортах, школах, государственных офисах не было никакой проверки, всё было просто, всё было на доверии. Взять даже тот факт, что все террористы обучились вождению самолёта открыто, в школах для пилотов. Их даже не проверили! Теперь Америка контролирует всех и всё. В школу без приглашения не зайдёшь, на базах — обыск по полной. Об аэропортах и не говорю, просвечивают и проверяют даже ботинки», — указал Кожевников.

Принятый Конгрессом 26 октября 2001 года Патриотический Акт (The USA PATRIOT Act) развязал руки спецслужбам, они теперь имеют право и прослушивать разговоры по телефону, и просматривать личную переписку, и много чего, что иногда ставит под сомнение демократические устои государства, уточнил публицист.

В то же время Америка стала сильнее и сплочённее. Та атака реанимировала патриотизм, любовь к стране, ненависть к врагам США. Патриотизм стал моден, востребован, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.