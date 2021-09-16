В Россию ислам не пришел как завоеватель. Ислам был в России, со времен Татарского ига, эти люди видят в России Родину. Пример Татарстана показывает, что возможно не всегда бесконфликтное, но мирное существование двух религий, двух наций в одной. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Татары поняли, что у них есть какие-то автономии, но они живут в Российской Федерации, и должны жить по законам Российской Федерации, но могут свой ислам исповедовать, он не враждебный, он не направлен на то, чтобы совершать революцию, чтобы воевать с христианами, указал эксперт.

«Нет, я не чувствую угрозы исламизации России. И в Центральной Азии сейчас тоже нет, может, тридцать лет назад, когда все это начиналось, был экстремизм, особенно в Чечне, но его сейчас там нету, потому что люди чувствуют, что это их страна, они оттуда, их Иван Грозный, когда покорил в Казани, потом Екатерина. Но все равно они остались на своей родине», — указал Рар.

Что касается Европы, то они приходят туда, чтобы начинать со своими правилами в чужой монастырь, не желая ассимилироваться, и там гораздо больше конфликтности, чем в России, заключил собеседник издания.

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