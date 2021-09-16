Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера и направили их в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате атаки погибли 2977 человек, а теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.
«Россия ищет, Китай уже находится. Америке и Европе придется потесниться в этом мире, что они не хотят делать, но придется. Ну и конечно, в этом мире мультиполярном мы не можем обойтись без исламского фактора, тут я назову ислам», — указал эксперт.
Все говорят, что миром управляют фактически еще ООН и Большая семерка, но в Совете безопасности ООН нет ни одной исламской страны, хотя исламская религия на подъеме, в то время как христианская и другие уходят, и понижаются, в том числе из-за демографического фактора в Европе, поэтому с этим надо считаться, считает Рар.
Многие эксперты говорят, что для уравновешивания мира нужно, чтобы какая-то страна исламского мира была бы представлена в Совете безопасности ООН, и в этом направлении и будет двигаться институционализация мультиполярного мира, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.