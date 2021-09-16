Сегодня Запад в кризисе и борется за свое существование, потому что он не хочет признавать создание мультиполярного мира. А в этом мультиполярном мире разные страны, державы, новые силы ищут свое место. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Россия ищет, Китай уже находится. Америке и Европе придется потесниться в этом мире, что они не хотят делать, но придется. Ну и конечно, в этом мире мультиполярном мы не можем обойтись без исламского фактора, тут я назову ислам», — указал эксперт.

Все говорят, что миром управляют фактически еще ООН и Большая семерка, но в Совете безопасности ООН нет ни одной исламской страны, хотя исламская религия на подъеме, в то время как христианская и другие уходят, и понижаются, в том числе из-за демографического фактора в Европе, поэтому с этим надо считаться, считает Рар.

Многие эксперты говорят, что для уравновешивания мира нужно, чтобы какая-то страна исламского мира была бы представлена в Совете безопасности ООН, и в этом направлении и будет двигаться институционализация мультиполярного мира, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.