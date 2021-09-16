Теракт 11 сентября 2001 года полностью изменил мировую политику. Мы можем согласиться с мнением экс-президента США Джорджа Буша о том, что это было началом Третьей мировой войны. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Правда не типичное начало Третьей мировой войны, тут громадные армии не пошли против друг друга. Но это вызов, который Арабский мир бросил всему Западу. И до этого арабский мир в принципе сидел, и арабский исламизм, или радикализм, он чувствовался на территориях арабских стран, он поднимался», — указал эксперт.

Вообще до 11 сентября можно говорить, что в арабском мире все-таки преобладал арабский национализм больше. А тут появилась вместо национализма идеология нового халифата, идея «крестового похода» арабского мира против Запада, то есть, всего того, что до этого не было, подчеркнул Рар.

То, почему Третья мировая война тогда началась, продолжается и будет продолжаться, и будет только хуже, заключил собеседник издания.

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