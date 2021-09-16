Специалист отметил, что недавно Иран открыл новое месторождение в своем секторе Каспийского моря, и тоже были заявления, что Тегеран чуть ли не закроет 20% европейского потребления.
«Иран здесь больше намекает на активизацию переговоров по его ядерной программе и снятию санкций и предлагает европейцам не только нефть, но и газ. Но очень большие сомнения в том, что такое месторождение вообще есть. Плюс ко всему соседнему Азербайджану невыгодно, чтобы иранский газ поступал на рынок Европы, потому что тогда он будет конкурировать с азербайджанским», — указал Юшков.
Поэтому про среднеазиатский газ в Европе можно забыть. Тем более что это очень далеко, себестоимость таких прокачек будет высокой, и инвесторы не хотят вкладываться в такие проекты, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.