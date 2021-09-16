Вопрос о замещении российского газа для Европы на газ из Средней Азии закрыт, но периодически мы слышим новые идеи. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового института при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Иран здесь больше намекает на активизацию переговоров по его ядерной программе и снятию санкций и предлагает европейцам не только нефть, но и газ. Но очень большие сомнения в том, что такое месторождение вообще есть. Плюс ко всему соседнему Азербайджану невыгодно, чтобы иранский газ поступал на рынок Европы, потому что тогда он будет конкурировать с азербайджанским», — указал Юшков.

Поэтому про среднеазиатский газ в Европе можно забыть. Тем более что это очень далеко, себестоимость таких прокачек будет высокой, и инвесторы не хотят вкладываться в такие проекты, заключил собеседник издания.

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