Ранее на газовой бирже TTF в Нидерландах стоимость природного газа превысила $810 за тысячу кубометров. До недавнего времени стоимость газа в Азии была существенно выше, чем в Европе, из-за чего танкеры с СПГ в ЕС просто не попадали. Сейчас появились сообщения, что европейские цены на газ превысили азиатские.
Они это позиционируют как спасение планеты, но, когда дело доходит до реализации подобных программ по отказу от ископаемых источников энергии, все упирается в деньги и становится прагматичным и циничным, декарбонизация выливается в изменение системы международной торговли, уточнил специалист.
«Европейцы говорят, что мы теперь будем отслеживать углеродный след — сколько парниковых газов ты произвел, когда делал какой-то товар и доставлял его на территорию Евросоюза. И получается, что тех, у кого раньше была дешевая энергия при производстве каких-то товаров, лишают конкурентного преимущества. Им собираются начислять большой углеродный налог, который придется платить при поставке каких-то товаров», — указал Юшков.
Американцы в этом плане занимают двоякую позиции. Производители оборудования для возобновляемых источников энергии выступают против газа, но республиканская администрация при Трампе открыто разгребала европейский газовый рынок от конкурентов и выступала против «СП-2», для того чтобы в итоге перекрыть еще и украинский транзит, вытеснив с европейского рынка часть российского газа, поднять цены на газ и рентабельно поставлять свой СПГ, добавил он.
Так что американцы заинтересованы в рынках сбыта, а европейцы в том, чтобы развивать ВИЭ, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.