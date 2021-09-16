В том, чтобы российский газ стоил как можно дороже, лишился своего конкурентного преимущества и стимулировал Европу переходить на «зеленую энергетику», заинтересовано «зеленое лобби» внутри Евросоюза. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового института при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Они это позиционируют как спасение планеты, но, когда дело доходит до реализации подобных программ по отказу от ископаемых источников энергии, все упирается в деньги и становится прагматичным и циничным, декарбонизация выливается в изменение системы международной торговли, уточнил специалист.

«Европейцы говорят, что мы теперь будем отслеживать углеродный след — сколько парниковых газов ты произвел, когда делал какой-то товар и доставлял его на территорию Евросоюза. И получается, что тех, у кого раньше была дешевая энергия при производстве каких-то товаров, лишают конкурентного преимущества. Им собираются начислять большой углеродный налог, который придется платить при поставке каких-то товаров», — указал Юшков.

Американцы в этом плане занимают двоякую позиции. Производители оборудования для возобновляемых источников энергии выступают против газа, но республиканская администрация при Трампе открыто разгребала европейский газовый рынок от конкурентов и выступала против «СП-2», для того чтобы в итоге перекрыть еще и украинский транзит, вытеснив с европейского рынка часть российского газа, поднять цены на газ и рентабельно поставлять свой СПГ, добавил он.

Так что американцы заинтересованы в рынках сбыта, а европейцы в том, чтобы развивать ВИЭ, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.