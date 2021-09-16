Речь не идет о том, чтобы «Северный поток-2» оставался полупустым. Речь идет о том, что один поставщик не может загрузить больше 55% мощностей. А значит, есть два варианта решения этой проблемы. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового института при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Первый вариант состоит в том, чтобы разрешить кому-то еще из российских компаний поставлять газ в эту трубу, «Роснефть» уже воспользовалась ситуацией и предложила свои услуги, отметил специалист.

Но тут речь идет об определенной корпоративной борьбе российских компаний за право экспорта, и «Газпром» будет всячески препятствовать подобной деятельности, уточнил он.

«Более приемлемый вариант для России и «Газпрома» в целом состоит в том, что «Газпром» договорится с европейскими компаниями поменять точку сдачи приемки. Сейчас они становятся собственниками российского газа, как правило, в Австрии, и там меняется право собственности. Если «Газпром» договорится о том, чтобы они становились собственниками в 12 милях от берега, то все требования европейского законодательства будут выполнены. Половина газа будет принадлежать «Газпрому», половина газа каким-то другим компаниям, и газопровод может быть загружен на полную мощность», — указал Юшков.

Пока «Газпром» просто пытается получить исключение из правил Третьего энергопакета, но процесс может тянуться до конца 2024 года, так как «Газпрому» нужно будет выполнять условия контракта с Украиной и вопрос с полной загрузкой «СП-2» пока стоит не так остро, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.