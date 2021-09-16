Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы «Северного потока-2». Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
Первый вариант состоит в том, чтобы разрешить кому-то еще из российских компаний поставлять газ в эту трубу, «Роснефть» уже воспользовалась ситуацией и предложила свои услуги, отметил специалист.
Но тут речь идет об определенной корпоративной борьбе российских компаний за право экспорта, и «Газпром» будет всячески препятствовать подобной деятельности, уточнил он.
«Более приемлемый вариант для России и «Газпрома» в целом состоит в том, что «Газпром» договорится с европейскими компаниями поменять точку сдачи приемки. Сейчас они становятся собственниками российского газа, как правило, в Австрии, и там меняется право собственности. Если «Газпром» договорится о том, чтобы они становились собственниками в 12 милях от берега, то все требования европейского законодательства будут выполнены. Половина газа будет принадлежать «Газпрому», половина газа каким-то другим компаниям, и газопровод может быть загружен на полную мощность», — указал Юшков.
Пока «Газпром» просто пытается получить исключение из правил Третьего энергопакета, но процесс может тянуться до конца 2024 года, так как «Газпрому» нужно будет выполнять условия контракта с Украиной и вопрос с полной загрузкой «СП-2» пока стоит не так остро, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.