Когда США оказывают кому-либо помощь на сумму в один миллион или 277 миллиардов долларов, эти деньги доходят до страны-получателя только в виде коррупционного кэша и от этой суммы остаются небольшие проценты. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

Все остальное достается американским предприятиям, а также тем глобальным транснациональным корпорациям, которые поставляют продукцию, подчеркнул эксперт.

«То есть, например, Соединенные Штаты на развитие какой-нибудь военной мощи Украины предоставляют им шестьдесят миллионов долларов. Вы что думаете, им живыми деньгами дадут? Нет! Дадут парочку откатов в размере одного-двух миллионов долларов в целом, а все остальное будет закуплено у американских и европейских производителей», — уверен Дробницкий.

Зеленский хотел бы, чтобы Демократическая партия США сделала из Украины образцово-показательную страну альтернативно-зеленой энергетики, и с этой же идеей, но немножко с другими проектами он приехал в Калифорнию к «большой цифре», он как бы искал, а кто его возьмет под крыло, добавил политолог.

Украинская элита чувствует, что крыша явно с каждым днем ветшает и ветшает, и надо искать новые способы сделать так, чтобы патрон защищал все-таки клиента. А с этим все сложнее и сложнее, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.