Ранее Зеленский в США презентовал план трансформации Украины из 80 проектов, которые он оценил в 277 миллиардов долларов. По его словам, они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций. Он рассказал, что план определяет видение развития страны на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба».
Все остальное достается американским предприятиям, а также тем глобальным транснациональным корпорациям, которые поставляют продукцию, подчеркнул эксперт.
«То есть, например, Соединенные Штаты на развитие какой-нибудь военной мощи Украины предоставляют им шестьдесят миллионов долларов. Вы что думаете, им живыми деньгами дадут? Нет! Дадут парочку откатов в размере одного-двух миллионов долларов в целом, а все остальное будет закуплено у американских и европейских производителей», — уверен Дробницкий.
Зеленский хотел бы, чтобы Демократическая партия США сделала из Украины образцово-показательную страну альтернативно-зеленой энергетики, и с этой же идеей, но немножко с другими проектами он приехал в Калифорнию к «большой цифре», он как бы искал, а кто его возьмет под крыло, добавил политолог.
Украинская элита чувствует, что крыша явно с каждым днем ветшает и ветшает, и надо искать новые способы сделать так, чтобы патрон защищал все-таки клиента. А с этим все сложнее и сложнее, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.