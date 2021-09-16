Визит президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартиры крупнейших глобальных цифровых корпораций был для него очень важен, поскольку эти корпорации представляют собой вторую власть в США. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Тимом Куком, прошедшей в штаб-квартире корпорации в городе Купертино, Зеленский рассказал о стремительном развитии украинского рынка, что, по его словам, подтверждает официальное открытие офиса Apple в стране (состоявшееся 30 июня). Зеленский также сравнил свой путь по карьерной лестнице со Стивом Джобсом, основателем компании Apple.

Окружение Зеленского понимало, что стопроцентных гарантий от США как от военной державы и лидера НАТО он не получит, но хотя бы крышу «большой цифры» он захотел получить, пояснил эксперт.

«Это, надо сказать, такой, не скажу, что прям очень мудрый, но довольно умный, продуманный ход, потому что в общем действительно «большая цифра» — это те, кто может попытаться дать серьезную гарантию, обеспечить безопасность тех элит, которые в постмодерной Украине существуют. Так что это интересный такой ход. Дадут, не дадут — большой вопрос, но постараться стоило, это, пожалуй, такой действительно… первый раз вижу более-менее просчитанный ход», — считает Дробницкий.

Если говорить о том, что Стив Джобс гораздо в большей степени был шоуменом, нежели инженером, то сравнение Зеленского с ним уместны, но во всем остальном, конечно, это попытка понравиться представителям «большой цифры», заключил собеседник издания.

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