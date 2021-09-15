«Что касается критической зависимости от титановых сплавов, то одной из проблем является производство шасси для самолетов. Они производятся в основном из ВТ-22, некоторые элементы жаропрочной стали, и в том числе ВТ-06 — титан», — сказал он.
Пащенко добавил, что монополистом по производству титана на мировом рынке является Российская Федерация. Крупнейшее в мире предприятие, выпускающее изделия из титана и его сплавов — российская «Корпорация ВСМПО-Ависма».
Пащенко отметил, что американский Boeing на 50% зависит от этих российских компонентов и не отказывается от сотрудничества. Европейский производитель самолетов Airbus зависит от России еще больше, а бразильская компания Embraer вообще не имеет других источников титана.