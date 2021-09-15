Критическая зависимость от титановых сплавов не позволит отказаться от покупок российской продукции, сказал генеральный директор украинского госпредприятия «Завод 410 гражданской авиации» Александр Пащенко. Его слова приводит украинское издание «Оборонно-промышленный курьер» 15 сентября

«Что касается критической зависимости от титановых сплавов, то одной из проблем является производство шасси для самолетов. Они производятся в основном из ВТ-22, некоторые элементы жаропрочной стали, и в том числе ВТ-06 — титан», — сказал он.

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Пащенко отметил, что американский Boeing на 50% зависит от этих российских компонентов и не отказывается от сотрудничества. Европейский производитель самолетов Airbus зависит от России еще больше, а бразильская компания Embraer вообще не имеет других источников титана.