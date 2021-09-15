Саммит «Люблинского треугольника» на уровне глав государств планируется провести на Украине, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 15 сентября

А Кулеба против! Почему Украина больше не верит обещаниям Запада © РИА Новости, Facebook/Юридична практика

Кулеба также напомнил о иных названиях объединений государств с участием Украины — «Квадрига» с Турцией, «Ассоциированное трио» с Грузией и Молдовой. По словам министра, все эти формы сотрудничества направлены на укрепление свободы и процветания страны.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Украина извлекла горькие уроки прошлого и более не верит обещаниям Запада. Как заявил министр, страна должна превратиться в гибкое военное государство, чтобы выжить.