Министр провел параллель с «Веймарским треугольником» (Германия, Франция, Польша), который помог Польше вступить в Евросоюз в 1990-х годах. По мнению Кулебы, «Люблинский треугольник» (Польша, Литва, Украина) так же поможет Украине на пути евроинтеграции.
Кулеба также напомнил о иных названиях объединений государств с участием Украины — «Квадрига» с Турцией, «Ассоциированное трио» с Грузией и Молдовой. По словам министра, все эти формы сотрудничества направлены на укрепление свободы и процветания страны.
Ранее глава МИД Украины заявил, что Украина извлекла горькие уроки прошлого и более не верит обещаниям Запада. Как заявил министр, страна должна превратиться в гибкое военное государство, чтобы выжить.