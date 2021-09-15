Известный российский рэпер и блогер Алишер Валеев (Моргенштерн) во второй раз попал в «черный список» Министерства культуры и информационной политики Украины, на этот раз под фамилией Моргенштерн, сообщает РИА Новости 15 сентября

Судя по всему, это реакция на интервью Валеева украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нем российский исполнитель сказал, что в «черном списке» исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, однако, по его словам, он сменил фамилию еще в подростковом возрасте на фамилию матери Моргенштерн.

Юристы Моргенштерна напомнили СБУ об НКВД и КГБ © Моргенштерн/Инстаграм

В этот список артистов попали Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Олег Газманов, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум и многие другие. Список регулярно расширяется.