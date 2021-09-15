Бытовой национализм был в Казахстане всегда, но в советское время было достаточно одного визита участкового, чтобы пресечь его проявления на корню. В современном же Казахстане национализм быстро проникает в ряды молодых сельских жителей, которые съезжаются на заработки в город, отмечает Гусев.
«Сейчас наши начальники поддерживают махровый национализм, вводя в парламент идеологов национализма. Для чего? Чтобы повысить ставки в игре и получить больше бонусов от той же России? Я не понимаю», — подчеркнул эксперт.
Гусев рассказал о времени начала 1990-х, когда межнациональная стабильность в казахстанском обществе была нормой, невзирая на тяжелейшее экономическое состояние.
Эксперт предостерегает казахстанскую администрацию от заигрывания с националистами по примеру Украины, подчеркивая, к каким катастрофическим последствиям это привело бывшую союзную республику.
Полностью интервью можно прочитать здесь.