Даже в самые тяжелые времена независимого Казахстана люди понимали, что они - единый народ. Страшно представить, что будет после ухода Назарбаева, рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью Украина.ру

Бытовой национализм был в Казахстане всегда, но в советское время было достаточно одного визита участкового, чтобы пресечь его проявления на корню. В современном же Казахстане национализм быстро проникает в ряды молодых сельских жителей, которые съезжаются на заработки в город, отмечает Гусев.

«Сейчас наши начальники поддерживают махровый национализм, вводя в парламент идеологов национализма. Для чего? Чтобы повысить ставки в игре и получить больше бонусов от той же России? Я не понимаю», — подчеркнул эксперт.

Зачем Казахстан изучает опыт ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Эксперт предостерегает казахстанскую администрацию от заигрывания с националистами по примеру Украины, подчеркивая, к каким катастрофическим последствиям это привело бывшую союзную республику.

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