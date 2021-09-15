Украина платит за газ в два с половиной раза больше, чем Германия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский

Цены на природный газ на европейских рынках побили исторические рекорды. По данным на 15 сентября, стоимость тысячи кубометров превысила отметку в 950 долларов, взлетев с начала сентября более чем в полтора раза.

Землянский отмечает, что на пересмотр тарифов правительство скорее всего не пойдет, и компенсацию по тарифам придется выплачивать из бюджета.

«Проблема в том, что Украина, уйдя от прямых закупок российского газа, так и не перешла на долгосрочные контракты с европейскими компаниями. Согласно данным таможни, цена импортного газа в августе составляла $497 за тысячу кубометров», — говорит эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл цену на российский газ для Германии по долгосрочным контрактам — 220 долларов за тысячу кубометров. Глава государства добавил, что компании, заключившие с Россией долгосрочные контракты на поставку газа, должны «потирать руки и ликовать».

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