Цены на природный газ на европейских рынках побили исторические рекорды. По данным на 15 сентября, стоимость тысячи кубометров превысила отметку в 950 долларов, взлетев с начала сентября более чем в полтора раза.
На фоне повышения цен на газ возник вопрос о энергетической безопасности Украины. Правительство Украины стоит перед выбором: либо сохранить тарифы для населения за счет бюджетных компенсаций, либо пересматривать цены с середины отопительного сезона.
Землянский отмечает, что на пересмотр тарифов правительство скорее всего не пойдет, и компенсацию по тарифам придется выплачивать из бюджета.
«Проблема в том, что Украина, уйдя от прямых закупок российского газа, так и не перешла на долгосрочные контракты с европейскими компаниями. Согласно данным таможни, цена импортного газа в августе составляла $497 за тысячу кубометров», — говорит эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл цену на российский газ для Германии по долгосрочным контрактам — 220 долларов за тысячу кубометров. Глава государства добавил, что компании, заключившие с Россией долгосрочные контракты на поставку газа, должны «потирать руки и ликовать».
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