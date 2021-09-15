Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян 15 февраля опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором перечислила все хорошее, что «было раньше». Словосочетания «Советский Союз» чиновница не использовала, однако «отхватила» от местных «патриотов» именно за СССР, который она якобы любит

«Времена, когда: не было ковида; не боялись пить воду из уличных автоматов; использовали многоразовую посуду и ее не уничтожали вандалы; воду для дома не покупали, а пили из крана», — говорится в записи.

В этой же публикации женщина вспомнила старые цены, например, пять копеек за проезд на метро и три — за школьную тетрадь.

Пост просто «взорвался» комментариями: возмущенные пользователи с Украины напомнили чиновнице о любви к «правильной» родине и предложили уволиться с должности.

«Серьезно?? Это плач по совку или я что-то не понимаю??», «Раньше, раньше… Что за ностальгия, чего вам сейчас не хватает, тюрьмы?», «Позор», «А вы точно работник образования Украины?», «Вы действительно директор и связаны с образованием??? Ну хоть с живыми людьми вы не контактируете, надеюсь?!», «В морг таких еб***тых только холодными пускают», «Хотелось бы увидеть пост с фото заявления на увольнение. И услышать реакцию Министерства образования и науки Украины», «Такую надо гнать на Ростовщину, в советский скреп. Ибо мозг в этой дурной голове — отсутствует. А еще педагог. Позор бл**ь», — написали украиноязычные пользователи.