Пассажир киевского метро поджарил себе еду прямо в вагоне. Видео кулинарного тура по подземке 15 сентября опубликовало РИА Мелитополь

«Это Крид?»: Maruv заподозрили в связи с российским певцом © Maruv/Инстаграм

Видео стало вирусным в сети, многих пользователей удивило поведение мужчины, но большинство написало, что ничего в произошедшем страшного нет, пассажир метро мог просто сильно проголодаться.

Кстати, ролик обрывается еще в процессе тепловой обработки колбасного изделия, съел ли его после это мужчина — неизвестно.