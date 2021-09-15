На кадрах видно, что бородатый мужчина в куртке защитного цвета жарит сосиску с помощью газовой горелки, сидя в вагоне поезда метро. Несколько десятков свидетелей повара-любителя не смутили.
Видео стало вирусным в сети, многих пользователей удивило поведение мужчины, но большинство написало, что ничего в произошедшем страшного нет, пассажир метро мог просто сильно проголодаться.
Кстати, ролик обрывается еще в процессе тепловой обработки колбасного изделия, съел ли его после это мужчина — неизвестно.