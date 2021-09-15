По подсчетам Росса, очередная волна коронавируса на Украине все-таки будет, правда побить антирекорды предыдущих по числу заболевших и умерших ей не удастся.
«Наибольшее количество заболевших, наверное, все-таки будет в октябре. Так прогнозирую. Ну вот мой прогноз сбылся, что вот в конце августа начнется опять возрастание числа заболевших коронавирусом», — сказал он.
Астролог уверен, что победить коронавирус удастся не благодаря прививкам, а с помощью естественного коллективного иммунитета, который в конце концов выработается в стране.