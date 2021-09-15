Украинский астролог Влад Росс сделал прогноз относительно заболеваемости COVID-19. Чего именно стоит ждать украинцам, он рассказал в программе my.ua, вышедшей на днях на YouTube

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«Наибольшее количество заболевших, наверное, все-таки будет в октябре. Так прогнозирую. Ну вот мой прогноз сбылся, что вот в конце августа начнется опять возрастание числа заболевших коронавирусом», — сказал он.

Астролог уверен, что победить коронавирус удастся не благодаря прививкам, а с помощью естественного коллективного иммунитета, который в конце концов выработается в стране.