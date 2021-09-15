«Сейчас вот эксклюзивная информация: у нас будет безвизовый режим с Великобританией, попомните мои слова», — заявил Росс.
Он посоветовал своим соотечественникам задуматься о скором посещении этой страны и предрек, что поток украинских туристов на Туманный Альбион значительно вырастет после принятия безвиза.
Лучше, заверил Росс, у Киева станут отношения и с США. Астролог считает, что в ближайшем будущем развернется кибервойна между глобальными державами, в которой Украина и США будут друг за друга.
Ранее астролог предсказала, что следующим президентом Украины с большой долей вероятности станет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а еще небольшие шансы есть и у экс-премьер-министра Владимира Гройсмана.