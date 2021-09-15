Украинский астролог Влад Росс предсказал, что в ближайшем будущем у жителей его страны будет еще один безвиз. Такое заявление он сделал в ходе передачи my.ua на YouTube

«Сейчас вот эксклюзивная информация: у нас будет безвизовый режим с Великобританией, попомните мои слова», — заявил Росс.

Лучше, заверил Росс, у Киева станут отношения и с США. Астролог считает, что в ближайшем будущем развернется кибервойна между глобальными державами, в которой Украина и США будут друг за друга.

Ранее астролог предсказала, что следующим президентом Украины с большой долей вероятности станет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а еще небольшие шансы есть и у экс-премьер-министра Владимира Гройсмана.