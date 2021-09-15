«Благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол"», — говорится в сообщении.
При этом сообщается, что источником данной информации является публикация в Politico, сообщившей об этом со ссылкой на свои источники.
Официального подтверждения этого не было как со стороны американских официальных лиц, так и со стороны Киева.
Американское издание отмечает, что «Железный купол» Украине передают только потому, что американские военные не смогли разобраться в его управлении.
Впрочем, даже если система будет поставлена Киеву, то использовать ее будет затруднительно.
Разработанная для уничтожения самодельных неуправляемых ракет, которыми время от времени бомбардируют Израиль палестинцы, система «Железный купол» не сможет остановить российские высокотехнологичные ракеты в случае, если Киев решится на полномасштабный конфликт с Москвой.
Ополченцы ДНР и ЛНР никогда не использовали ракеты в ходе гражданского конфликта в Донбассе, поэтому от них «Железный купол» тоже не защитит.
Украинские власти в последние годы рассказывают своим гражданам и иностранным партнерам о том, что ведут войну с Россией, однако на деле оказывается, что война эта исключительно информационная, причем в ход идут любые непроверенные сообщения — лишь бы говорилось об очередной «победе» Киева.