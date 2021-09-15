Офис президента Украины (ОП) подал как свершившийся факт неподтвержденные поставки в страну израильских систем ПВО. Соответствующее сообщение со ссылкой на американское издание Politico было опубликовано на сайте украинского президента

«Благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол"», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этого не было как со стороны американских официальных лиц, так и со стороны Киева.

Американское издание отмечает, что «Железный купол» Украине передают только потому, что американские военные не смогли разобраться в его управлении.

Захарова ответила на украинские заявления о размещении сил ПВО США © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Разработанная для уничтожения самодельных неуправляемых ракет, которыми время от времени бомбардируют Израиль палестинцы, система «Железный купол» не сможет остановить российские высокотехнологичные ракеты в случае, если Киев решится на полномасштабный конфликт с Москвой.

Ополченцы ДНР и ЛНР никогда не использовали ракеты в ходе гражданского конфликта в Донбассе, поэтому от них «Железный купол» тоже не защитит.

Украинские власти в последние годы рассказывают своим гражданам и иностранным партнерам о том, что ведут войну с Россией, однако на деле оказывается, что война эта исключительно информационная, причем в ход идут любые непроверенные сообщения — лишь бы говорилось об очередной «победе» Киева.