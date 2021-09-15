Украинский астролог Влад Росс напомнил, что с 27 сентября все жители Земли начнут чувствовать на себе сильное влияние ретроградного Меркурия. Что лучше делать в этот период, а от чего воздержаться он рассказал на днях в эфире программы my.ua

«Действительно разворачивается Меркурий. Меркурий — бог торговли, бог связи, контактов… Но еще все забывают, что есть стационарный Меркурий, он еще хуже. Стационарный Меркурий между 24 и 27 сентября будет наблюдаться на небе, поэтому я всем вообще в это время запрещаю покупать какие-то гаджеты, мобильные телефоны, тем более машины и в целом передвижные средства», — сказал астролог.

Астролог назвал имя следующего президента Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Влад Росс делать приобретения и в весь последующий период ретроградного Меркурия, то есть до 18 октября включительно.

Посоветовал в этот период эксперт по звездам еще воздержаться от подписания документов, не создавать компании и браки. Исключение — старые союзы и отношения.

«Единственное, что хорошо — это повторное, то есть если вы были женаты на каком-то человеке, то на ретроградный Меркурий можно восстановить эти связи. Если раньше были деловыми партнерами, то вот сейчас можете снова сойтись», — сказал Росс.

То же самое применимо и к вещам: удачны с 27 сентября по 18 октября будут приобретения антиквариата, товаров с рук и одежды из сэконд хэнда.

На здоровье, утверждает астролог, ретроградность Меркурия не так сильно сказывается, кроме все тех же «старых романов» в виде хронических болезней, которые могут обостриться.