Взрыв автомобиля в Днепре с двумя погибшими квалифицирован правоохранителями как террористический акт, сообщает пресс-служба управления полиции по Днепропетровской области 15 сентября

Автомобиль с участником АТО и сотрудницей ГСЧС взорвался в Днепре © -gregg- / flickr Дарья Гречищева и участник АТО, член правления «Украинского легиона» Алексей Кавлак. Личности погибших установили по документам, найденным на месте происшествия.

По одной из версий правоохранителей, пара могла перевозить собственную взрывчатку и подорваться на ней. По версии источника Vesti.ua, теракт мог быть связан с профессиональной деятельностью Кавлака и разборками в среде военнизированных формирований.

Ранее на Украине происходили серии инцидентов, связанных с участниками АТО и членами украинских военных формирований в Донбассе.

Так, в августе в Кривом Роге бывший военнослужащий подорвал гранату, угрожая правоохранителям. В квартире участника АТО обнаружили боеприпасы.

Снайпер Алексей Белько в 2019 году угрожал взорвать мост Метро в Киеве и открыл огонь по полицейским. В том же году атошник Сергей Барс взорвал гранату у себя в квартире.

Ранее бывший главный психиатр Минобороны Украины полковник Олег Друзь заявлял, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.