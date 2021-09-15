Внук певицы Аллы Пугачевой и сын исполнительницы Кристины Орбакайте Никита Пресняков заявил, что его болезнь «неизлечима», но это не повод для паники или расстройства. Об этом 14 сентября написал сайт «5 канала»

Минимум 5 кг висит: стилист удивил высказыванием о Пугачевой © Алла Пугачева/Инстаграм

«Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты», — признался Пресняков.

Он также рассказал журналистам, что придерживается предписанной ему диеты, поэтому сильно похудел, что поклонники приняли за признак критического состояния его организма, но беспокоиться не о чем.

«Сейчас у меня силы достаточно, но я очень сухой, похож на монаха шаолиньского. У меня проявился пресс, что мне нравится, и жене нравится. И в принципе все мышцы прорисованы очень хорошо, потому что жир весь ушел», — сказал внук Пугачевой.

У Преснякова своя группа Multiverse, помимо этого он монтирует клипы на заказ, а также участвует в телевизионных проектах. В частности, сейчас звездный наследник посещает репетиции проекта «Ледниковый период».