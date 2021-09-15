Пресняков уточнил, что у него диагностировали полипы в желчном пузыре. По словам звездного наследника, они могли образоваться по его вине из-за неправильного питания: он долгое время переедал, чередуя плотные приемы пищи с длительным голоданием. Итог — заболевание.
«Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты», — признался Пресняков.
Он также рассказал журналистам, что придерживается предписанной ему диеты, поэтому сильно похудел, что поклонники приняли за признак критического состояния его организма, но беспокоиться не о чем.
«Сейчас у меня силы достаточно, но я очень сухой, похож на монаха шаолиньского. У меня проявился пресс, что мне нравится, и жене нравится. И в принципе все мышцы прорисованы очень хорошо, потому что жир весь ушел», — сказал внук Пугачевой.
У Преснякова своя группа Multiverse, помимо этого он монтирует клипы на заказ, а также участвует в телевизионных проектах. В частности, сейчас звездный наследник посещает репетиции проекта «Ледниковый период».