Ушла из жизни 30-летняя участница украинского шоу «МастерШеф» Стелла Клименко. Эту новость 14 сентября в своем Instagram сообщил ее наставник Николай Люлько

«Вечная память тебе, дорогая! Вчера родители, друзья, коллеги и я потеряли дорогого нам человека… Девочка Стелла, так я всегда тебя называл… Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой! Ты наша зажигалочка! Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу! Но ты не пришла…» — написал Люлько.

Участница кулинарного проекта покинула шоу незадолго до смерти, когда у нее выявили коронавирус, однако мать девушки заявила, что ее дочь умерла внезапно и COVID-19 тут ни при чем.

Стелла Клименко участвовала в проекте «МастерШеф», кроме того, у кулинара был собственный бизнес — она торговала собственноручно приготовленными соусами, маринадами и вареньем. Мечтала открыть ресторан.

Последняя публикация в Instagram у самой Клименко датирована 2 сентября, тогда она выложила в сеть свой снимок с подписью «Меня не меняют события».