«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит <…> будет сохранен», — сказал Витренко.
Он подчеркнул, что Киев готов вести переговоры с «Газпромом», о чем известно немецкой стороне.
При это, добавил Витренко, продление контракта само по себе не дает гарантий для сохранения прокачки газа через Украину. Для этого, по его словам, нужны контракты с европейскими компаниями.
В среду Витренко провел переговоры о ситуации с транзитом газа в ЕС с немецкой делегацией, которую возглавил госсекретарь министерства энергетики и экономики Андреас Файхт.
Ранее российская сторона заявила о готовности сохранить транзит газа через Украину даже после окончания строительства «Северного потока-2». Транзит через Украину продолжится после 2024 года, «если будет спрос», заявил замглавы МИД РФ Александр Глушко.