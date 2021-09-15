Украинские власти готовы продлить контракт на транзит сырья с «Газпромом». Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной, передает 15 сентября РИА Новости

«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит <…> будет сохранен», — сказал Витренко.

Он подчеркнул, что Киев готов вести переговоры с «Газпромом», о чем известно немецкой стороне.

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В среду Витренко провел переговоры о ситуации с транзитом газа в ЕС с немецкой делегацией, которую возглавил госсекретарь министерства энергетики и экономики Андреас Файхт.

Ранее российская сторона заявила о готовности сохранить транзит газа через Украину даже после окончания строительства «Северного потока-2». Транзит через Украину продолжится после 2024 года, «если будет спрос», заявил замглавы МИД РФ Александр Глушко.