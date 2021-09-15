Тираспольский «Шериф», официально представляющий Молдавию, дебютирует в главном клубном турнире Европы. В первом матче этой команде будет противостоять донецкий «Шахтер», который после 2014 года проводит домашние игры в основном в Киеве и во Львове.
«Держим пари, что бывшая донецкая команда будет обвинена в русопятстве», — полагают авторы Telegram-канала «Донбасс решает».
В публикации отмечается, что «Шериф» играет на территории Приднестровской Молдавской республики, «а ПМР это почти ДНР, обе республики полны граждан Российской Федерации с паспортами».
«Мало? Так вот вам. "Шахтер" поселился в гостинице "Россия". Отговорки, что это самая фешенебельная гостиница Тирасполя, едва ли будут приняты национально-озабоченной публикой. Тем более, что у администрации этого отеля есть обыкновение рядом с флагом ПМР вешать российский триколор», — говорится в сообщении.
Тем временем, в украинском сегменте соцсетей уже вовсю критикуют «Шахтер» за проживание в отеле со столь одиозным для националистов названием.