Украинский футбольный клуб «Шахтер» прибыл в столицу непризнанного Приднестровья, где «горнякам» предстоит провести матч группового этапа Лиги чемпионов против местного «Шерифа». Telegram-канал «Донбасс решает» 15 сентября обратил внимание на место базирование команды - ей стала гостиница «Россия», что вызвало недовольство у украинских «патриотов»

«Верный сын своей страны»: Сивохо поздравил «Шахтер» видео с Ахметовым © Facebook, Сергей Сивохо

«Держим пари, что бывшая донецкая команда будет обвинена в русопятстве», — полагают авторы Telegram-канала «Донбасс решает».

В публикации отмечается, что «Шериф» играет на территории Приднестровской Молдавской республики, «а ПМР это почти ДНР, обе республики полны граждан Российской Федерации с паспортами».

«Мало? Так вот вам. "Шахтер" поселился в гостинице "Россия". Отговорки, что это самая фешенебельная гостиница Тирасполя, едва ли будут приняты национально-озабоченной публикой. Тем более, что у администрации этого отеля есть обыкновение рядом с флагом ПМР вешать российский триколор», — говорится в сообщении.

Тем временем, в украинском сегменте соцсетей уже вовсю критикуют «Шахтер» за проживание в отеле со столь одиозным для националистов названием.