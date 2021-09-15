Президент Украины Владимир Зеленский намерен баллотироваться второй раз – только это спасет его от уголовного преследования, считает депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин. Об этом в среду, 15 сентября, он написал в своем Telegram-канале

«Чтобы не сесть в тюрьму, Зеленскому нужно как можно дольше находиться в президентском кресле. По закону только президентский иммунитет освобождает гражданина Украины от уголовного преследования за совершенные преступления. Другими словами, только второй президентский срок спасает его от неминуемого тюремного заключения», — написал Кузьмин.

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«Как ему не бояться, если и незаконное закрытие оппозиционных телеканалов и уничтожение оппозиционных электронных СМИ, и незаконное преследование лидеров оппозиции, и незаконный разгром Конституционного суда, и незаконное увольнение его руководителя, и незаконная ликвидация ОАСК (Окружного административного суда Киева — ред), и дело "вагнеровцев" (о задержании россиян в Минске в 2020 году — ред.), и незаконное наложение санкций на соотечественников, и многое другое, о чем без устали пишут журналисты — все это преступления действующего режима, ответственность за которые несёт персонально Зеленский», — написал депутат.

Баллотируясь в президенты, Зеленский заявлял, что идет на эту должность только на один срок. Однако позже, став президентом, он изменил риторику, намекая на второй президентский срок.

Позже президент все же заявил, что лучше выполнит все, что обещал за один срок и поедет отдыхать.