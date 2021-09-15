Певец Филипп Киркоров, которого в последнее время все чаще стали видеть в компании молодых мужчин, засветился с очередным красавцем, на этот раз им стал жгучий брюнет грузинского происхождения. Соответствующий пост Киркоров разместил в Instagram 14 сентября

«Грузинские выходные "Окно в Грузию" с мастером Khvichalucca продолжаются в новом совместном Арт проекте. Реализуем уже сегодня, а результат увидите буквально через месяц. Ваши мысли? Что творим?» — спросил Киркоров у своих фанатов.

«Интригуете! Возможно, креативная фотосессия», «Что бы ни сделали, будет как всегда на высоте», «Интересно. Все может быть. Вы очень непредсказуемый талантливый творческий человек, ждем», «Я, конечно, не экстрасенс, но думаю, что нас ждет какая-нибудь классная фотосессия», «Филипп, интригуете! Ваши творения всегда прекрасны, креативны и неожиданные… ждем очередное», — ответили подписчики.

Мужчина под ником Khvichalucca — известный в звездных кругах фотограф, он делает необычные фотосессии и снимает креативное видео.

Отдельные пользователи заметили, что Киркоров стал выбирать фаворитов все моложе и моложе, кто-то даже вспомнил появление поп-короля на премии «МУЗ-ТВ» со своим любимчиком рэпером Давой (Давидом Манукяном) в образе влюбленной пары и в окружении мужчин с голыми торсами.