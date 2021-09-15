Украинская исполнительница Maruv (Анна Корсун) 14 сентября поделилась с подписчиками в Instagram пикантными снимками и видео с отдыха в Монако. На одной из фотографий фанаты увидели рядом с артисткой мужчину, сильно похожего на российского певца Егора Крида

«Монакские ночи были звездатые очень», — прокомментировала снимки сама Maruv.

«Увы, до Монако не дотягивает!», «Купи себе нормальные ноги. Бред», «Чистокровная Монакиня», «Это Крид?» — написали подписчики.

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Maruv родилась в Павлограде в 1991 году, в 2019-м стала победительницей украинского нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение», однако в конце концов отказалась от поездки на него, заявив, что не готова становиться политической битой и превращать своей выступление в промоакции политиков.

Maruv работает в РФ несмотря на недовольство украинских радикалов. В 2018-м исполнительница была признана в России «прорывом года».