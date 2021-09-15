«Монакские ночи были звездатые очень», — прокомментировала снимки сама Maruv.
«Увы, до Монако не дотягивает!», «Купи себе нормальные ноги. Бред», «Чистокровная Монакиня», «Это Крид?» — написали подписчики.
Оказалось, что певица на отдыхе со своим супругом Александром Корсуном. Известно, что пара состоит в официальном браке, хоть и не играла свадьбу. Муж работает директором и PR-менеджером артистки.
Maruv родилась в Павлограде в 1991 году, в 2019-м стала победительницей украинского нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение», однако в конце концов отказалась от поездки на него, заявив, что не готова становиться политической битой и превращать своей выступление в промоакции политиков.
Maruv работает в РФ несмотря на недовольство украинских радикалов. В 2018-м исполнительница была признана в России «прорывом года».