«Работы все завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там 4 месяца, начало 2022 года обозначается», — заявил глава МИД.
Он также отметил, что нападки на «Северный поток-2» продолжаются, в том числе со стороны агрессивного меньшинства в Европе, например — стран Прибалтики.
«Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами», — сказал Лавров журналистам.
Ранее «Газпром» сообщил о том, что строительство «Северного потока-2» завершено. Первые поставки газа по трубопроводу запланированы на октябрь текущего года.