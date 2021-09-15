На получение разрешения на «Северный поток-2» от немецкого регулятора уйдет четыре месяца. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости 15 сентября

«Работы все завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там 4 месяца, начало 2022 года обозначается», — заявил глава МИД.

«Северный поток — 2»: Уложена последняя труба газопровода, поставки по нему могут начаться уже 1 октября © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами», — сказал Лавров журналистам.

Ранее «Газпром» сообщил о том, что строительство «Северного потока-2» завершено. Первые поставки газа по трубопроводу запланированы на октябрь текущего года.