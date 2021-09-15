«Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский», — заявил он.
По словам журналиста, русский язык входит в число величайших мировых достижений.
Гордон также призвал снимать качественное украинское кино и не жалеть денег на его производство.
Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.
Летом 2021 на украинском канале «1+1» вышел полюбившийся миллионам зрителей сериал «Сваты» на государственном языке. Переозвучку сделали из-за вступления в силу новых норм языкового закона. Правда почти сразу «Сватам» вернули родные голоса.
Канал объявил о потере 41% аудитории сериала после перехода на украинский дубляж, там получили огромное количество писем от зрителей с соответствующими просьбами, и еще раз изучив закон поняли, что различия в его толковании позволяют переходить на украинский язык вещания постепенно, что на канале и решили сделать.