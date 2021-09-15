Украинский журналист Дмитрий Гордон 14 сентября в эфире «Украина 24» назвал дубляж советских фильмов на украинском языке аморальным

«Слова никуда не годятся»: Гордон захотел изменить гимн Украины © Facebook, Дмитрий Гордон

По словам журналиста, русский язык входит в число величайших мировых достижений.

Гордон также призвал снимать качественное украинское кино и не жалеть денег на его производство.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

Летом 2021 на украинском канале «1+1» вышел полюбившийся миллионам зрителей сериал «Сваты» на государственном языке. Переозвучку сделали из-за вступления в силу новых норм языкового закона. Правда почти сразу «Сватам» вернули родные голоса.

Канал объявил о потере 41% аудитории сериала после перехода на украинский дубляж, там получили огромное количество писем от зрителей с соответствующими просьбами, и еще раз изучив закон поняли, что различия в его толковании позволяют переходить на украинский язык вещания постепенно, что на канале и решили сделать.