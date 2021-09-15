Украинский модельер и дизайнер Андре Тан 14 сентября в своем Instagram дал советы, как модно выглядеть осенью

«Отдать нелюбимой подруге»: украинский дизайнер Тан ответил на неудобные вопросы о моде © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк рекомендовал любителям многослойности в одежде учитывать, что первый слой в таких образах не должен быть плотнее, чем второй. Иначе ваш образ получится неряшливым и будет много лишних складок.

«В этом сезоне пойдите на эксперимент: вниз наденьте полуприлегающий кардиган, а сверху — куртку, жакет или стильный плащ. Вы выигрываете на контрасте фактур», — предложил он.

Эксперт посоветовал модницам обратить внимание на цветные колготки и колготки с принтами.

«Черный плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидная клетка, косая полоска на микрофибре или просто яркая пара — вариантов множество», — объяснил модельер.

Он порекомендовал вообще носить осенью поменьше черного и побольше яркого. А также не бояться экспериментов. Модельер советует экспериментировать, опираясь на классические вещи простого кроя. По его мнению, если сделать все грамотно, предметы гардероба не будут перебивать друг друга и выбиваться из общей концепции лука.