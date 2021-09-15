Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 14 сентября в своем Facebook прокомментировал одну из старых видеозаписей, на которой советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе «курортом для мальчиков»

Арестович объяснил слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе © Facebook Алексея Арестовича

Экс-министр назвал Арестовича «самовлюбленным пустоцветом» и обвинил его в том, что он «со смешком рассказывает о гибели на войне наших солдат».

По его словам, реакция руководителей страны, после просмотра этого ролика, последует незамедлительно.

Спустя несколько часов на пост Авакова отреагировал и сам Арестович. Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ в свое оправдание заявил, что его слова вырвали из контекста, а интервью было посвящено информационной войне против Украины. Также Арестович отметил, что видео датируется 2016 годом — тогда он не был должностным лицом и на правах человека, который много времени проводил в АТО, «высказался достаточно эмоционально».