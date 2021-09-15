«Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее… Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем кто их не просит, но.. в этом случае хочу посоветовать: Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий — соберите пальца в знамение — перекрестите болезного — потом себя — и пошлите этого персонажа… подальше. Не подставляйте страну и президента!», — написал Аваков.
Экс-министр назвал Арестовича «самовлюбленным пустоцветом» и обвинил его в том, что он «со смешком рассказывает о гибели на войне наших солдат».
По его словам, реакция руководителей страны, после просмотра этого ролика, последует незамедлительно.
Спустя несколько часов на пост Авакова отреагировал и сам Арестович. Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ в свое оправдание заявил, что его слова вырвали из контекста, а интервью было посвящено информационной войне против Украины. Также Арестович отметил, что видео датируется 2016 годом — тогда он не был должностным лицом и на правах человека, который много времени проводил в АТО, «высказался достаточно эмоционально».