Посол Израиля в России Александр Бен Цви 15 сентября выразил надежду на скорое признание российской вакцины «Спутник V», передает издание «Известия»

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Второй раунд диалога по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации ожидается в ближайшие дни.

«Мы в свое время даже предоставили свои идеи в письменном виде Минздраву России», — отметил он.

Израильский посол также заявил, что рассчитывает на успешное завершение переговоров до конца 2021 года.

В то же время Бен Цви добавил, что признание сертификатов не означает полного открытия границ, поскольку в обеих странах привито не все население.

Ранее старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Олег Бенеш заявил, что последнее препятствие для того, чтобы ВОЗ одобрила российскую вакцину «Спутник V» — полный пакет документов по препарату. По его словам, после этого организация сможет провести полную оценку вакцины, а затем принять решение о ее одобрении.