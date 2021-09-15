Минное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения кораблей России в Черном море. Об этом заявила 14 сентября директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская во время круглого стола, трансляция велась на канале «Укринформ» в YouTube

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