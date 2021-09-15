По ее словам, Киев заметно уступает Москве по вооружению и боевому потенциалу в Черном море. В связи с этим украинской армии следует противостоять России особым способом. Врублевская считает, что наиболее эффективным в данном контексте станет упор на минное вооружение.
«Стоимость мины — 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера — 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным», — пояснила она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО расширить присутствие в Черном море. Он подчеркнул, что вокруг Украины якобы «нарастают военные угрозы».