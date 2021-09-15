Украина в ходе Генассамблеи ООН (ГА ООН) намерена созвать дебаты по ситуации, сложившейся в Крыму и Донбассе. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) страны Дмитрий Кулеба, говорится 14 сентября на сайте внешнеполитического ведомства

«Государственное жлобство». Затулин о том, при каких условиях Украина могла бы сохранить Крым © РИА Новости, Владимир Трефилов Абдуллой Шахидом.

«Дмитрий Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН», — говорится в материале.

По словам украинского дипломата, Киев вновь хочет поднять вопрос о «российской агрессии» и будет обсуждать возвращение утраченных территорий. В числе трех главных приоритетов на предстоящей сессии ГА ООН Кулеба назвал «противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупацию Донбасса и Крыма», «улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донбассе», а также преодоление пандемии коронавирусной инфекции и ее последствий.

