Там отметили, что приоритеты страны в преддверии ГА ООН Кулеба обозначил во время телефонного разговора с председателем сессии Генассамблеи, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом.
«Дмитрий Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН», — говорится в материале.
По словам украинского дипломата, Киев вновь хочет поднять вопрос о «российской агрессии» и будет обсуждать возвращение утраченных территорий. В числе трех главных приоритетов на предстоящей сессии ГА ООН Кулеба назвал «противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупацию Донбасса и Крыма», «улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донбассе», а также преодоление пандемии коронавирусной инфекции и ее последствий.