По его словам, «проект Украина — один из самых важных для США и их европейских союзников».
«Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику», — указал он.
Дипломат добавил, что страна «превратилась в сообщающийся сосуд западного сообщества, через который с запада на восток перетекает оружие, а в противоположном направлении — рабочая сила».
Кроме этого, предупредил Рябков, через Украину «происходит обмен деструктивными идеями, которые в случае реализации грозят стабильности Европы».
На днях президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN, в ходе которого призвал Вашингтон наращивать присутствие в стране. В беседе он подчеркнул, что речи об «уходе» США из Украины не идет.