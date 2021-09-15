Украина потеряла свою независимость. Об этом 14 сентября рассказал замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, передает телеканал RT Arabic

Рябков объяснил, каких действий РФ ждет от США в связи с ситуацией на Украине © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику», — указал он.

Дипломат добавил, что страна «превратилась в сообщающийся сосуд западного сообщества, через который с запада на восток перетекает оружие, а в противоположном направлении — рабочая сила».

Кроме этого, предупредил Рябков, через Украину «происходит обмен деструктивными идеями, которые в случае реализации грозят стабильности Европы».

На днях президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN, в ходе которого призвал Вашингтон наращивать присутствие в стране. В беседе он подчеркнул, что речи об «уходе» США из Украины не идет.