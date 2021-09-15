«Журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами вроде "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", "мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет". В общем, "все плохо"», — пояснил он.
Арестович подчеркнул, что на тот момент он не был официальным лицом.
«На правах человека, который сам проводил в АТО много времени, я высказался достаточно эмоционально», — отметил политик.
Советник Зеленского признался, что в настоящее время высказался бы на этот счет по-другому, «намного более строго».
«Тогда же, я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешен тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать», — пояснил он.
По его мнению, на подобные попытки нужно отвечать весело, чтобы «выиграть в информационной войне».
Интервью, о котором идет речь, Арестович дал в 2017 году украинскому изданию «Апостроф». Тогда он комментировал операцию Киева в Донбассе как военный эксперт и не занимал никаких постов. По его словам, беседа была посвящена «информационной войне против Украины».