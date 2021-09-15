Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович 14 сентября в Facebook объяснил свои слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе, которые он произнес несколько лет назад в одном из интервью

Арестович предложил переименовать украинский язык © Facebook, Constantine Romanchuk пояснил он.

Арестович подчеркнул, что на тот момент он не был официальным лицом.

«На правах человека, который сам проводил в АТО много времени, я высказался достаточно эмоционально», — отметил политик.

Советник Зеленского признался, что в настоящее время высказался бы на этот счет по-другому, «намного более строго».

«Тогда же, я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешен тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать», — пояснил он.

По его мнению, на подобные попытки нужно отвечать весело, чтобы «выиграть в информационной войне».

Интервью, о котором идет речь, Арестович дал в 2017 году украинскому изданию «Апостроф». Тогда он комментировал операцию Киева в Донбассе как военный эксперт и не занимал никаких постов. По его словам, беседа была посвящена «информационной войне против Украины».