Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Илья Кива 14 сентября в эфире телеканала «Первый независимый» назвал момент, с которого президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть к русским

«Зеленский лишил русских счастья»: Скачко о расистской политике на Украине © Скриншот из видео Украина.ру

«Однако стоило ему прийти к власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война», — заявил он.

Кива добавил, что высказывания президента направлены на то, чтобы скрыть неудачи политики Киева.

В начале августа Зеленский заявил, что испытывающим симпатии к России жителям Донбасса следует покинуть его территорию, так как она «никогда не будет русской» и рано или поздно вернется под контроль Киева.

На днях на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины сказал, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть.