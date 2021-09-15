Парламентарий обратил внимание, что в 2014 году Зеленский плодотворно выступал в Донбассе, говоря, что «мы один народ, у нас одна история».
«Однако стоило ему прийти к власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война», — заявил он.
Кива добавил, что высказывания президента направлены на то, чтобы скрыть неудачи политики Киева.
В начале августа Зеленский заявил, что испытывающим симпатии к России жителям Донбасса следует покинуть его территорию, так как она «никогда не будет русской» и рано или поздно вернется под контроль Киева.
На днях на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины сказал, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть.